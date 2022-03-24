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Haberler Teknoloji Rusya - Ukrayna savaşı Turkcell’i nasıl etkiledi?
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Turkcell Rusya - Ukrayna savaşının faturasını çıkardı

Turkcell Grubu, yurtdışı gelirlerinin yüzde 78’ini elde ettiği Ukrayna’daki son durumunu yatırımcılarla paylaştı: Yaklaşık 1000 baz istasyonu devre dışı kaldı. Mağazaların yüzde 55’i kapandı.

Rusya - Ukrayna savaşı Turkcell’i nasıl etkiledi?

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Türk şirketlerinden biri olan Turkcell, Ukrayna’daki operasyonlarının mevcut durumunu düzenlediği Yatırımcı ve Analist Toplantısı ile paylaştı.

Buna göre Ukrayna’da yaklaşık 1000 baz istasyonu devre dışı kalan Turkcell’in ülkedeki mağazaların yarısından fazlası da kapanma durumunda kaldı.

Savaş nedeniyle veri merkezi Lviv, Polonya ve Çekya’da yedekleyen şirket, “İşgal edilen bölgelerde abone penetrasyonumuz düşük” açıklaması yaptı.

23 Mart’ta düzenlenen toplantı sonrası kamuoyuna açıklanan sunuma göre Turkcell Grubu’nun Ukrayna’da lifecell, UKRTOWER ve Global Bilgi şirketleri ile faaliyet gösteriyor.

ULUSLARARASI KAZANCININ YÜZDE 78'İ UKRAYNA'DAN GELİYOR

2021 yılında toplam 35.9 milyar TL olan Turkcell Grubu’nun gelirlerinin yüzde 10’unu uluslararası faaliyetlerden elde ederken; bu uluslararası faaliyet gelirlerinin yüzde 78’i tek başına Ukrayna’dan geliyor.

2021 yılı itibariyle Ukrayna pazarından 2.8 milyar TL kazanan Turkcell Grubu’nun toplam gelirlerinde Ukrayna’nın payı ise yüzde 7.8 seviyesinde.

Turkcell’in 3 iştiraki (lifecell, UKRTOWER ve Global Bilgi) ile faaliyette bulunduğu Ukrayna’da toplam 1838 çalışanı bulunuyor.

“ÇALIŞANLARIMIZDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK”

Sunumda, Ukrayna’daki güncel durum ve bu durum kapsamında alınan aksiyonlar ise şöyle sıralandı:

- Merkezi şebekede hasar ve kesinti bulunmuyor.

- Ülkedeki 9 bin baz istasyonunun ortalama %10’u geçici olarak devre dışı.

- Veri merkezi Lviv, Polonya ve Çekya’da yedeklendi.

- Ukrayna’da 3 operatör arasında ulusal roaming başladı.

- Çalışanlarında can kaybı ya da yaralanma bulunmuyor.

- Savaşın ilk haftasında tekrar yükleme ve e-SIM satışlarında artış, sonrasında aylık bazda azalma yaşandı.

- İşgal edilen bölgelerde abone penetrasyonu düşük.

- Mağazaların yaklaşık % 45’i ülke genelinde açık.

- Bankacılık sistemleri ülke içinde çalışmaya devam ediyor.

- Nakit, çoğunlukla kreditör bankalarda tutuluyor.

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