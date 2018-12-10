Tarihinin en başarısız günlerini geçiren Fenerbahçe'de yatak odasındaki huzursuzluk takımı aşağı çekmeye devam ediyor. Damien Comolli ve ekibinin göreve geldiği günden beri kara bulutların dağılmadığı Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde atılan adımlar özellikle futbolcular tarafından büyük tepki görüyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Son olarak Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde yıllardır görev yapan Salih Ceyhan'ın yaşanan ilginç bir olay sonrası kadro dışı bırakılan oyuncular gibi Dereağzı Tesisleri'ne gönderilmesi büyük tepki çekti. Eski idari menajer Hasan Çetinkaya'nın kendisini arayıp depoda unuttuğu eşyalarını istediği Salih Ceyhan, bu eşyaları tesislerin önünde Çetinkaya'ya teslim edince yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe Eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya tesis önünde kalan eşyalarını verdiği için adeta ipi çekilen ve "eskici" damgası yiyen Salih Ceyhan geçtiğimiz haftadan bu yana Dereağzı'nda görev yapıyor. Daha önce de benzer olayların yaşandığı Samandıra Tesisleri'nde keyifler iyice kaçarken, futbolculardan personele herkes büyük bir "Sıra bize ne zaman gelecek" çekincesiyle hareket ediyor.

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