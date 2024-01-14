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        Haberler Spor Futbol Samet Akaydin: Tek hedefimiz şampiyonluk - Futbol Haberleri

        Samet Akaydin: Tek hedefimiz şampiyonluk

        Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Samet'in açıklamaları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:47
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        Samet Akaydin: Tek hedefimiz şampiyonluk
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        Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

        Yeşil-beyazlı kulübün televizyonuna konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Panathinaikos taraftar grubunun çok ateşli olduğunu biliyorum. Yunanistan'da çok büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Panathinaikos'un ilk Türk futbolcusu olan Samet Akaydın, "Heyecanlıyım ve bu heyecanımın sahada performansımı artıracağını düşünüyorum. Bir an önce sahaya çıkıp performans vermek istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

        Milli futbolcu, kişisel hedefinin ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası​​​​​​​'na kadar en hazır form durumuna gelmek olduğunu söyledi.

        Samet Akaydın, "Ben asla sahada pes etmeyen, daima savaşan, hırsımla, mücadelemle ön plana çıkan bir futbolcuyum, bunu da sahaya çıktığım zaman taraftarlara göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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