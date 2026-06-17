Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts ya da Polonya’dan Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelme ihtimali taşıyor.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda ise Avrupa yolculuğunda daha zorlu bir eşleşme tablosu bekliyor. Muhtemel rakipler arasında Belçika’dan Union Saint-Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag ve Hollanda’dan NEC Nijmegen gibi ekipler öne çıkarken, 2. eleme turundan gelecek ek bir rakip de tabloya dahil olacak. Bu ihtimalde Sturm Graz ile birlikte Hearts veya Górnik Zabrze’dan biri yeniden rakip olabilecek.

Sarı-lacivertliler play-off aşamasına yükselirse rekabet seviyesi daha da artıyor. Bu turda Fransa’dan Lyon, Norveç’ten Bodø/Glimt ve Yunanistan’dan Olympiakos gibi güçlü ekipler de muhtemel rakipler arasına ekleniyor.