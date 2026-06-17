Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında gözler bir kez daha kura çekimine çevrildi. Devler Ligi yolunda kader anı yaklaşırken, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, nefesleri kesecek kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar futbol gündeminin zirvesinde yer alırken, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki kaderini belirleyecek o kritik eşleşmelerin kimlerle olacağı şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kalbi bir kez daha Şampiyonlar Ligi kura çekimi için atıyor! Dev organizasyonda Fenerbahçe’nin sahne alacağı eşleşmeler öncesi tüm gözler İsviçre’de yapılacak kura törenine çevrildi. Futbolseverler “kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de büyük bir merak konusu haline geldi. Zorlu rakip ihtimalleri ve olası dev eşleşmeler, kura çekimini sezonun en kritik anlarından biri haline getiriyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA’nın merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin rakipleri netlik kazanacak. Sarı-lacivertliler Avrupa’daki yolculuğuna bu turdan başlarken, gözler tamamen çekilecek kuraya çevrildi.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te yapılacak. Futbolseverler bu önemli organizasyonu TRT Spor ve UEFA TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
Kura sonucunda Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki rakibi kesinleşmiş olacak ve takımın Devler Ligi yolundaki ilk ciddi sınavı da belli hale gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts ya da Polonya’dan Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelme ihtimali taşıyor.
Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda ise Avrupa yolculuğunda daha zorlu bir eşleşme tablosu bekliyor. Muhtemel rakipler arasında Belçika’dan Union Saint-Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag ve Hollanda’dan NEC Nijmegen gibi ekipler öne çıkarken, 2. eleme turundan gelecek ek bir rakip de tabloya dahil olacak. Bu ihtimalde Sturm Graz ile birlikte Hearts veya Górnik Zabrze’dan biri yeniden rakip olabilecek.
Sarı-lacivertliler play-off aşamasına yükselirse rekabet seviyesi daha da artıyor. Bu turda Fransa’dan Lyon, Norveç’ten Bodø/Glimt ve Yunanistan’dan Olympiakos gibi güçlü ekipler de muhtemel rakipler arasına ekleniyor.