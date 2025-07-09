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        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:16
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        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Avrupa'nın bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı, bugün oynanan 10 karşılaşmayla birlikte başladı.

        Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

        KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

        Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

        Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

        Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

        Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

        The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

        Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

        Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

        Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

        Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2

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