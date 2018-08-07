Dünyaca genelinde bir fenomen haline gelen Fortnite’nin merakla beklenen Android sürümünün bu yaz aylarında çıkması bekleniyor. Epic Games’ten gelen açıklamaya göre oyun Google Play Store’da yer almayacak. Henüz detayları belli olmayan Samsung ve Epic Games arasındaki anlaşma göz önüne alındığında Fortnite’ın Android sürümünün ilk Galaxy Note 9’da oynanabileceği düşünülüyordu.

Bugün ortaya çıkan yeni kanıtlarla birlikte Epic Games ve Samsung arasındaki flörte yeni tanıtılan Galaxy Tab S4 de dahil oldu. Sızdırılan yeni yazılım kodlarına göre Fortnite, Samsung’un uygulama mağazasında yerini alacak. Android sürümün sadece Samsung cihazlarına özel olacağı iddisına oldukça güçlendiren bu bulgularda Galaxy Tab S4 modelinin de ismi geçiyor. Yani Galaxy Note 9 ile birlikte firmanın yeni performans canavarı olan tableti de Fortnite’ı çalıştırabilecek.

Detaylar Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u tanıtacağı 9 Ağustos’taki etkinlikte öğrenilecek. Eğer düşünüldüğü gibi Fortnite’ın Android sürümü Samsung’a özel olursa, Galaxy Note 9’u satın alan kullanıcılar bir miktar V-bucks para birimiyle beraber kostüm ve bonus içeriklere sahip olacaklar.

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