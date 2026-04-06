Samsung'ta dikkat çeken değişiklik!

Son dönemde yapay zeka alanında yaşanan çığır açıcı gelişmeler, özellikle üretken modellerin günlük hayata hızla entegre olması, teknoloji devlerini köklü kararlar almaya zorluyor. Google’ın Gemini gibi ileri seviye yapay zeka teknolojileriyle elde ettiği ezici üstünlük, global çapta şirketin mesajlaşma ve iletişim alanında da tekel olarak görülmesine yol açıyor. Bu gücün farkında olan Samsung da kendi mesajlaşma uygulamasından vazgeçerek, halihazırda Galaxy telefonlarında yer verdiği Google Mesajlar’a tamamen geçiş kararı aldı.

TARİH VERİLDİ

Şirket, internet sitesinde yayımladığı “hizmetin sonlandırılması duyurusu” ile Samsung Mesajlar’ın Temmuz 2026’da devre dışı kalacağını resmi olarak açıkladı ve tüm kullanıcılarını Google Mesajlar’a yönlendirdi. Halen Samsung Mesajlar kullananlara varsayılan uygulama olarak Google Mesajlar’a geçmeleri önerildi. Uygulama şu anda Galaxy Store üzerinden indirilebilir durumda olsa da şirket, kesin kapanış tarihinin ilerleyen günlerde uygulama içinden duyurulacağını belirtti.

GOOGLE MESAJLAR UYGULAMASININ AVANTAJLARI

ABD’deki Samsung kullanıcıları için geçiş, RCS mesajlaşma desteği sayesinde önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Yüksek kaliteli medya gönderimi, grup sohbetlerine katılım, gerçek zamanlı yazma göstergeleri ve cihazdan bağımsız senkronizasyon gibi özellikler öne çıkıyor. Samsung Mesajlar’a özgü bazı özelleştirme seçenekleri kaybedilse de Google Mesajlar, Gemini destekli üretken yapay zeka ile sohbet içinde fotoğrafları yeniden düzenleme, akıllı yanıt önerileri ve yapay zeka destekli asistan gibi yenilikçi imkanlar sunuyor. Ayrıca spam ve dolandırıcı mesajları engelleme özelliği de kullanıcıları koruma altına alıyor. Akıllı telefon, tablet ve akıllı saat arasında sorunsuz sohbet geçişi de uygulamanın en büyük avantajlarından biri.

BU ADIM SÜRPRİZ DEĞİL

Aslında Samsung’un kararı uzun zamandır bekleniyordu. Şirket son yıllarda Samsung Mesajlar’ı kademeli olarak geri plana itmişti. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle başlayan süreç, Galaxy S25 serisinde zirveye ulaştı; bu cihazlarda Samsung Mesajlar ön yüklü olarak sunulmadı ve Google Mesajlar varsayılan uygulama haline getirildi.

GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Samsung, kullanıcıların büyük bölümünün sorunsuz geçiş yapabilmesi için gerekli adımları attı. Ancak Android 11 veya daha düşük sürüm kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcı, Samsung Mesajlar’ı kullanmaya devam edebilecek. Bu istisna, eski cihaz sahiplerinin uyumluluk sorunlarıyla karşılaşmaması açısından önemli görülüyor. Şirket, geçiş sürecini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için kullanıcılara rehberlik ediyor.