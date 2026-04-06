Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.062,47 %0,97
        DOLAR 44,5898 %0,02
        EURO 51,5991 %0,24
        GRAM ALTIN 6.727,49 %0,34
        FAİZ 42,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,16 %-0,53
        BITCOIN 69.249,00 %2,38
        GBP/TRY 59,1308 %0,36
        EUR/USD 1,1561 %0,36
        BRENT 108,50 %-0,49
        ÇEYREK ALTIN 10.999,38 %0,34
        Samsung Mesajlar tarihe karışıyor

        Samsung, uzun yıllardır cihazlarında varsayılan uygulama olarak sunduğu Samsung Mesajlar'ı Temmuz 2026'da tamamen kapatacağını resmen duyurdu. Kullanıcılarını Google Mesajlar'a geçiş yapmaya çağıran şirket, Gemini destekli üretken yapay zeka özellikleri, RCS mesajlaşma desteği ve çapraz cihaz uyumuyla zenginleşen Google Mesajlar, Samsung kullanıcılarına daha akıllı ve kesintisiz bir deneyim sunacağını vurguluyor. Bu karar, yapay zekanın mesajlaşma alanındaki etkisini artırdığı bir dönemde Samsung'un iletişim stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsung'ta dikkat çeken değişiklik!

        Son dönemde yapay zeka alanında yaşanan çığır açıcı gelişmeler, özellikle üretken modellerin günlük hayata hızla entegre olması, teknoloji devlerini köklü kararlar almaya zorluyor. Google’ın Gemini gibi ileri seviye yapay zeka teknolojileriyle elde ettiği ezici üstünlük, global çapta şirketin mesajlaşma ve iletişim alanında da tekel olarak görülmesine yol açıyor. Bu gücün farkında olan Samsung da kendi mesajlaşma uygulamasından vazgeçerek, halihazırda Galaxy telefonlarında yer verdiği Google Mesajlar’a tamamen geçiş kararı aldı.

        TARİH VERİLDİ

        Şirket, internet sitesinde yayımladığı “hizmetin sonlandırılması duyurusu” ile Samsung Mesajlar’ın Temmuz 2026’da devre dışı kalacağını resmi olarak açıkladı ve tüm kullanıcılarını Google Mesajlar’a yönlendirdi. Halen Samsung Mesajlar kullananlara varsayılan uygulama olarak Google Mesajlar’a geçmeleri önerildi. Uygulama şu anda Galaxy Store üzerinden indirilebilir durumda olsa da şirket, kesin kapanış tarihinin ilerleyen günlerde uygulama içinden duyurulacağını belirtti.

        GOOGLE MESAJLAR UYGULAMASININ AVANTAJLARI

        ABD’deki Samsung kullanıcıları için geçiş, RCS mesajlaşma desteği sayesinde önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Yüksek kaliteli medya gönderimi, grup sohbetlerine katılım, gerçek zamanlı yazma göstergeleri ve cihazdan bağımsız senkronizasyon gibi özellikler öne çıkıyor. Samsung Mesajlar’a özgü bazı özelleştirme seçenekleri kaybedilse de Google Mesajlar, Gemini destekli üretken yapay zeka ile sohbet içinde fotoğrafları yeniden düzenleme, akıllı yanıt önerileri ve yapay zeka destekli asistan gibi yenilikçi imkanlar sunuyor. Ayrıca spam ve dolandırıcı mesajları engelleme özelliği de kullanıcıları koruma altına alıyor. Akıllı telefon, tablet ve akıllı saat arasında sorunsuz sohbet geçişi de uygulamanın en büyük avantajlarından biri.

        BU ADIM SÜRPRİZ DEĞİL

        Aslında Samsung’un kararı uzun zamandır bekleniyordu. Şirket son yıllarda Samsung Mesajlar’ı kademeli olarak geri plana itmişti. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle başlayan süreç, Galaxy S25 serisinde zirveye ulaştı; bu cihazlarda Samsung Mesajlar ön yüklü olarak sunulmadı ve Google Mesajlar varsayılan uygulama haline getirildi.

        GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Samsung, kullanıcıların büyük bölümünün sorunsuz geçiş yapabilmesi için gerekli adımları attı. Ancak Android 11 veya daha düşük sürüm kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcı, Samsung Mesajlar’ı kullanmaya devam edebilecek. Bu istisna, eski cihaz sahiplerinin uyumluluk sorunlarıyla karşılaşmaması açısından önemli görülüyor. Şirket, geçiş sürecini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için kullanıcılara rehberlik ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
