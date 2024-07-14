Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunsporlu Dimata ve kaleci Okan Kocuk, yeni sezondan umutlu - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunsporlu Dimata ve kaleci Okan Kocuk, yeni sezondan umutlu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un oyuncusu Landry Dimata ve kaleci Okan Kocuk, yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dimata ve Okan yeni sezondan umutlu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli file bekçisi Okan Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

        Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kocuk, "Sezona hazır olabilmek için kamp süresini verimli geçirmek istiyoruz. Takımda aile havası var. Takımın büyük çoğunluğu geçen sezondan birlikte olduğumuz arkadaşlar. Kadroya altyapıdan dahil olan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

        Kocuk, Samsunspor'un transfer tahtasının kapalı olmasının hem avantajlı hem de dezavantajı yönlerinin bulunduğunu, bu durumun sonuçlarını zamanın göstereceğini belirtti.

        REKLAM

        Yeni bir teknik direktörle sezona hazırlandıklarını anımsatan Kocuk, şunları kaydetti:

        "Lig fikstürü çekildi. Fikstürün bizim için avantajı ya da dezavantajı yok. Sahada yapacağımız iş kadar iyi ya da kötü olacak. Biz iç sahada taraftarımızın yanında her zaman çok iyi mücadele ettik. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. Bu sezon geçen seneden daha iyi bir Samsunspor izlettireceğiz. Taraftarımız bizi geçen sezon muhteşem destekledi. Türkiye'deki seyirci sayısında belki de büyük takımlardan sonra Samsunspor geliyor. Bu sene de onlara çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz. Onları ilk maçımız olan Beşiktaş karşılaşmasında yerlerinde görmek istiyoruz."

        - Dimata: "Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum."

        Takıma geçen sezon başında katılan Landry Dimata da Samsunspor'un daha iyi yerlere gelmesi için elinden geleni yaptığı söyledi.

        İlk yılında 21 resmi maça çıkan ve 2 kez rakip ağları havalandıran Dimata, "Geçen sezondan daha fazla forma şansı bulmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Takımın başarılı olması tabi ki beni mutlu eder. Her şeyden önce futboldan zevk almak gerekiyor. Ben de zevk veren bir oyunun parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm şartların antrenman yapmak için uygun olduğunu vurgulayan Dimata, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası kamp için ideal bir yer. Sahalar, tesisler, hava sıcaklığı antrenman için çok iyi. Süper Lig'deki ikinci yılımıza hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız var. Çalışmalarımıza onunla devam ediyoruz. Tutkulu bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Ondan daha iyi bir sezon geçirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!