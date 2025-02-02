Şanlıurfaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trenyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında İstanbulspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.
Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.