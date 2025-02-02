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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trenyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:53
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        Şanlıurfaspor üç puanı tek golle aldı!
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        Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında İstanbulspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

        Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.

        Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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