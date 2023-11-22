Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olacak - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olacak

        Beşiktaş Kulübü´nün başkan adaylarından Serdal Adalı, memleketi Adana´da siyah beyazlı kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu. Adalı, "Beşiktaş'ta yaşanan değişimi ve yükselişi daha ilk gününden hissedeceksiniz. Umarım ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş´la uyanacağız. Kazanan Beşiktaş olacak" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanan Beşiktaş olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş´ta seçim gündemden düşmezken başkan adaylarından Serdal Adalı, Antakya-İskenderun ve Mersin'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldikten sonra güneydeki son durağı memleketi Adana´ya geldi. Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Adalı, toplantı salonuna girerken taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Beşiktaş için elini taşın altına koyacağını belirten Adalı, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayal satmadan gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Çok net olarak söylemek isterim ki önümüzdeki 1 buçuk sene içinde en büyük ve en öncelikli projemiz futbol takımını ayağa kaldırmaktır" dedi.

        "STAT KAPASİTESİ 52 BİNE ÇIKACAK"

        Beşiktaş´ın mevcut kadrosunda transfer ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Adalı, "Rakiplerimiz ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar alırken bizim buna hakkımız yok mu? Rakip takım formalı çocuklar, yıldız oyuncuların, futbolcuların isimlerini bağırırken bizim çocuklarımızın bunlara hakkı yok mu? Ayrıca stadımızla ilgili mimar arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Size öyle hayali projelerden bahsetmeyeceğiz. Biz koltuk düzeninin değiştirilmesiyle kapasitemizi 52 bine çıkaracağız. Basketbol takımımız bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Gidişattan memnunuz. Üzerine koyarak gideceğiz. Başkanlığım döneminde kadınlarımızın, camiamızdaki rolünü artırmayı çok ama çok arzu ediyoruz ve önemsiyoruz. Şimdiden müjdelemek isterim ki kongre üyesi olan ve olmak isteyen kadınlarımıza maddi ve manevi pozitif ayrımcılıklar yapacağız. Öğrencilerimiz için her noktada farklı fiyatlandırmalar, fiyatlandırmalara gideceğiz" diye konuştu.

        "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"

        Beşiktaş camiasının bir bütün olduğunu anlatan Adalı, "Bu camianın her unsuru birdir ve tektir. Biz bütünleşirsek sadece rakiplerimizle yarışırız. Sadece hakkımızı yemeye çalışanlarla mücadele ederiz. Beşiktaşımızın artık en ufak başarısızlığa, zaman ve itibar kaybına tahammülü yoktur. Benden asla `zaman verin, enkaz devraldım´ söylemlerini duymayacaksınız. Göreve geldiğimizde söylemlerimizin her an hayata geçtiğini de göreceksiniz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi ve yükselişi daha ilk gününden hissedeceksiniz. Umarım ki 4 aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş´la uyanacağız. Kazanan Beşiktaş olacak" dedi. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı