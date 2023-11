Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olacak

Beşiktaş´ta seçim gündemden düşmezken başkan adaylarından Serdal Adalı, Antakya-İskenderun ve Mersin'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldikten sonra güneydeki son durağı memleketi Adana´ya geldi. Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Adalı, toplantı salonuna girerken taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Beşiktaş için elini taşın altına koyacağını belirten Adalı, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayal satmadan gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Çok net olarak söylemek isterim ki önümüzdeki 1 buçuk sene içinde en büyük ve en öncelikli projemiz futbol takımını ayağa kaldırmaktır" dedi.

"STAT KAPASİTESİ 52 BİNE ÇIKACAK"

Beşiktaş´ın mevcut kadrosunda transfer ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Adalı, "Rakiplerimiz ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar alırken bizim buna hakkımız yok mu? Rakip takım formalı çocuklar, yıldız oyuncuların, futbolcuların isimlerini bağırırken bizim çocuklarımızın bunlara hakkı yok mu? Ayrıca stadımızla ilgili mimar arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Size öyle hayali projelerden bahsetmeyeceğiz. Biz koltuk düzeninin değiştirilmesiyle kapasitemizi 52 bine çıkaracağız. Basketbol takımımız bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Gidişattan memnunuz. Üzerine koyarak gideceğiz. Başkanlığım döneminde kadınlarımızın, camiamızdaki rolünü artırmayı çok ama çok arzu ediyoruz ve önemsiyoruz. Şimdiden müjdelemek isterim ki kongre üyesi olan ve olmak isteyen kadınlarımıza maddi ve manevi pozitif ayrımcılıklar yapacağız. Öğrencilerimiz için her noktada farklı fiyatlandırmalar, fiyatlandırmalara gideceğiz" diye konuştu.

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"

Beşiktaş camiasının bir bütün olduğunu anlatan Adalı, "Bu camianın her unsuru birdir ve tektir. Biz bütünleşirsek sadece rakiplerimizle yarışırız. Sadece hakkımızı yemeye çalışanlarla mücadele ederiz. Beşiktaşımızın artık en ufak başarısızlığa, zaman ve itibar kaybına tahammülü yoktur. Benden asla `zaman verin, enkaz devraldım´ söylemlerini duymayacaksınız. Göreve geldiğimizde söylemlerimizin her an hayata geçtiğini de göreceksiniz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi ve yükselişi daha ilk gününden hissedeceksiniz. Umarım ki 4 aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş´la uyanacağız. Kazanan Beşiktaş olacak" dedi. (DHA)