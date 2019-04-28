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Serdar Ali Çelikler: 'Atan'ın yanına 'Tutan' da eklendi

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek üst üste 6. lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 2 gol atan Burak Yılmaz kadar Loris Karius da ön plana çıktı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi. Çelikler Burak ve Karius'un performanslarına dikkat çekerken gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı için "Haftaya kazanan şampiyon olacak" ifadelerini kullandı

Serdar Ali Çelikler

Başakşehir'e ayrılan sürenin sonuna gelmemizin ardından Beşiktaş'ın da ciddi bir şampiyonluk şansı doğdu.

Geçen hafta Sivas'ta bilhassa 2. yarıdaki durağan futbola karşın alınan 3 puan, Başakşehir'in hiç beklenmedik Göztepe mağlubiyeti ile birden bire Beşiktaş açısından gelecek haftaki G.Saray derbisi final maçı haline geldi.

İşte bu ortamda 35 bin taraftarının önünde Kara Kartal açık ara favori idi Ankaragücü karşısında.. Maça da istekli başlasalar da daha 5. dakikada belli oldu ki Ankaragücü maça çok iyi hazırlanmış. Hemen dengelediler maçı ve 'oyun' oynamaya başladılar. Tamamen Ankaragücü dominasyonunda geçen müsabakada Beşiktaş ilk devrede Burak'ı bir kez de marke vaziyette buluşturdu topu kral da golünü attı. İşte hep söylediğimiz şey.. Santrafor o kadar önemli ki tamamen kişisel yetenekle kötü oynayan takımına can verdi.

Ankara ekibi bozulmak bir yana daha da iyi oynamaya başladı. Bu esnada 2 kritik pozisyonda Karius sahneye çıktı.Aslen ortalama üstü bir kalecinin kurtaracağı toplardı ama Karius'un genel performansımda bunlar golle sonuçlanırdı. Dün Karius hem kendinin hem de taraftarının güvenini kazandı. İşte santrafor işi bitirip, kaleci de gol yemeyince şampiyonluk yolunda hep kalıyorsunuz.

İlk devre Ankaragücü'nün presinin Beşiktaş'ı bozmasının sebebi Güven ve Adem'in aşırı kötü futbol oynamalarıyla da bağlantılıydı. Yine de Şenol Güneş de farkındadır ki Başakşehir de Ankaragücü de ön alan presiyle Beşiktaşı boğabildi.
Her iki maçta da Güneş bu sorunu 2. yarıda çözdü. Dün de devreden dönüşte Ankaragücü daha da baskılı olmaya çalışsa da Beşiktaş daha etkili oynadı. Adem çizgiye, Güven ortaya yakın oynayınca pas trafiği düzeldi. Vida'nın golü ile takım da taraftar da rahatladı. Burak bana göre kolay çalınan penaltıdan farkı 3'e çıkardıktan sonra VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın şovu başladı. Halil Umut Meler'e penaltı çaldırdı sonra Karius'un kurtardığı pozisyonu tekrarlattı. Ben tekrar ettirmezdim. İki sebepten. Birincisi bu kural yazılan ama uygulanmayan bir karar. İkincisi ise Vida çizgi ihlali yapıp topa müdahale etse de Ankaragücülü diğer oyuncu bom boş kaleye vuramadıysa tekrar olmamalıydı.

Yine de bu penaltının ardından Adem'in golü skoru belirledi. Kagawa, goldeki asistle sahadaki 21 futbolcunun hepsinden daha hızlı düşündüğünü gösterdi.

Bu maç da gördük ki uçuşa geçen ve takımı taşıyan Burak'ın, yani atan'ın yanına 'tutan' oyuncu Karius'un da eklendi. G.Saray Konya'dan ne sonuçla dönerse dönsün haftayaki derbi ligin finali halini aldı. Kazanan şampiyon olacak bence..

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