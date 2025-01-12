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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Ali Koç benimle niye görüşsün? - Fenerbahçe Haberleri

        Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Ali Koç benimle niye görüşsün?

        Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:14
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        "Ali Koç benimle niye görüşsün?"
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        Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

        "İNANDIRICILIĞI OLAN HABERLER YAIN"

        Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla. Çok ahlaksızca haberler yapılıyor. En azından inandırıcılığı olan haberler yapın." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE DE YALANLAMIŞTI

        Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır." ifadelerine yer verilmişti.

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