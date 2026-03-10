Serikspor: 3 - Pendikspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Pendikspor deplasmanda Serik Spor'u 4-3 mağlup etti
Giriş: 10.03.2026 - 18:01 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serik Spor sahasında Pendikspor'u ağırladı. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynana mücadeleyi konuk ekip 4-3 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hamza Akman, 21 ile 90+3. dakikada Thuram ve 31. dakikada Soldo atarken Serik Spor'un gollerini ise 74. dakika Topalli, 80. dakikada Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde puanını 52'ye yükseltirken Serik Spor ise 29 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Serik Spor ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
