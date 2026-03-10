Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Serikspor: 3 - Pendikspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Serikspor: 3 - Pendikspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Pendikspor deplasmanda Serik Spor'u 4-3 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 18:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda kazanan Pendikspor!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serik Spor sahasında Pendikspor'u ağırladı. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynana mücadeleyi konuk ekip 4-3 kazandı.

        Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hamza Akman, 21 ile 90+3. dakikada Thuram ve 31. dakikada Soldo atarken Serik Spor'un gollerini ise 74. dakika Topalli, 80. dakikada Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde puanını 52'ye yükseltirken Serik Spor ise 29 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Serik Spor ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

        "Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!