WhatsApp uygulamasını güvenlik sözleşmesi nedeniyle silmek isteyenler alternatifler arasında Signal uygulamasını da değerlendiriyor. Bu alternatifler arasında yer alan uygulamalardan biri de Signal uygulaması. WhatsApp web üzerinden kullanıcılar masaüstünde uygulamayı kullanabiliyor. Peki, Signal masaüstü olarak nasıl kullanılıyor? İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz Signal masaüstü kullanım kılavuzu...

SIGNAL DESKTOP NASIL KULLANILIR?