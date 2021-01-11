WhatsApp uygulamasını güvenlik sözleşmesi nedeniyle silmek isteyenler alternatifler arasında Signal uygulamasını da değerlendiriyor. Bu alternatifler arasında yer alan uygulamalardan biri de Signal uygulaması. WhatsApp web üzerinden kullanıcılar masaüstünde uygulamayı kullanabiliyor. Peki, Signal masaüstü olarak nasıl kullanılıyor? İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz Signal masaüstü kullanım kılavuzu...
SIGNAL DESKTOP NASIL KULLANILIR?
- Signal masaüstü için öncelikle Windows üzerinden "ww.signal.org"a girip "Masaüstü için Signal" penceresi altında yer alan "Window için indir" tıklayıp propgramı indirmeniz gerekiyor.
- Programı indirip açtığınızda ise karşınıza bir karekod çıkacak.
- Ardından telefonda indirdiğiniz uygulamanın açılış sayfasının sol üst kesiminde yer alan ve resminizin yer aldığı (Resim yüklemediyseniz isminizin baş harflerinin bulunduğu) yuvarlağa tıklayın.
- Açılan pencerede sıralı listeden "Bağlı Cihazlar"ı tıklayın
- Son aşamada ise "Yeni Cihazı Bağla" başlığına tıklayın ve karekod penceresini okutursanız senkronizasyonunuz onay vermeniz halinde aktif hale gelecektir.
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