Sinan Kaloğlu: Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında evinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçı locadan takip eden ve müsabaka sonrası soyunma odasına giren Sinan Kaloğlu, teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu sonrasında yaptığı paylaşımda, “Kayserispor, her ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun taraftarıyla büyük bir kulüp. 11 maç gibi uzun süren ve bu büyüklüğe yakışmayan iç sahada kazanamama serisine Alanyaspor karşısında son verdik. Rakibimize çok iyi çalıştık. Hazırladığımız planı harfiyen uygulayan oyuncularıma ve onların bu mücadelesine müthiş bir destekle katkı veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız. Tebrikler takım” cümleleri kurdu.