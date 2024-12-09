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        Sinan Kaloğlu: Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:06
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        "Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız"
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında evinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçı locadan takip eden ve müsabaka sonrası soyunma odasına giren Sinan Kaloğlu, teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu sonrasında yaptığı paylaşımda, “Kayserispor, her ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun taraftarıyla büyük bir kulüp. 11 maç gibi uzun süren ve bu büyüklüğe yakışmayan iç sahada kazanamama serisine Alanyaspor karşısında son verdik. Rakibimize çok iyi çalıştık. Hazırladığımız planı harfiyen uygulayan oyuncularıma ve onların bu mücadelesine müthiş bir destekle katkı veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız. Tebrikler takım” cümleleri kurdu.

        Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bu hafta oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında sahaya çıkabilecek.

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