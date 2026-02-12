Canlı
        Sinan Kaloğlu: Rakibin kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor - Futbol Haberleri

        Sinan Kaloğlu: Rakibin kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, rakiplerin kim olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Biz her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. Rakiplerimizin aldığı puanlar da bizi çok ilgilendirmiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 17:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:30
        "Rakibin kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor"
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, bahis olaylarıyla toplam 11 futbolcunun eksildiğini ifade ederek, "Devre arası yönetim kurulumuz ve istişare kurulu yoğun bir çalışma gösterdi. 9 oyuncuyu kadromuza kattık. Açıkçası transferlerdeki bütün çalışma yönetim kurulumuzun ve istişarenin ortak çalışmasıydı. Biz beraber sadece oyuncularla alakalı fikrimizi söyledik. Bakıldığında da kaliteli, iyi oyuncuları aldık. Takımımıza güç katacak oyuncuları aldık. Hatta birkaç bölgeye oynayabilecek oyuncuları da biraz da tercih ettik aslında. O yüzden bazı kıstaslar da vardı. Özellikle takımımızın yaş ortalamasını biraz daha düşürmekle alakalı. Hem 30 yaş altı oyuncu bulmak, hem de hazır oyuncu bulmak, oynayan oyuncu bulmak, genç oyuncu bulmak kolay değildi. O yüzden yönetim kurulu başkanımız ve futbol şubemiz çok yoğun bir çaba sarf ettiler. Neticesinde kadromuzu kurduk ve maçlarımıza başladık zaten. Oyuncularımız da aramıza katıldı. Kolay değil, uyum süreci de olacak biraz. Yavaş yavaş daha iyi olacaklardır. Ama daha güçlü bir Amed Sportif Faaliyetler oldu" ifadelerini kullandı.

        "RAKİBİN KİM OLDUĞU BİZİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR"

        Ligde bu hafta oynayacakları Sakaryaspor maçı hakkında da konuşan Sinan Kaloğlu, "Açıkçası rakibin kim olduğu bizim için aslında çok ilgilendirmiyor. Oyuncularıma da hep şunu söylüyorum. Biz her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. Gerçekten de içeride ve dışarıda böyle çıkıyoruz. Rakiplerimizin aldığı puanlar da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece her maçı kazanarak, zirvede kalarak devam etmek istiyoruz. Sakaryaspor zor günler yaşıyor. Transferin son günlerine yakın 13 oyuncu transfer etti. 13 oyuncunun birçoğu aslında kendini kanıtlamış, ispatlamış oyuncular, iyi oyuncular. Şimdi onların hazır olup, olmamasını biz bilmiyoruz. Hazır mı değiller mi, uyum süreci nasıl olur onu bilmiyoruz. Rakibimizi analiz ediyoruz. Artılarını, eksilerini analiz ediyoruz. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle biz bu karşılaşmayı kazanacağız. Kazanacak güçteyiz de zaten. İnşallah bu karşılaşma bizim adımıza güzel geçecek" diye konuştu.

        FLORENT HASANI: 3 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

        Kosovalı futbolcu Florent Hasani ise, antrenmanların çok iyi ve yoğun geçtiğini belirterek, "Her gün kendimizi daha da geliştiriyoruz, daha iyi bir şekilde çıkıyoruz. Taraftarımızla alakalı olarak da duyduğuma göre maç biletleri tükenmiş ya da tükenmek üzere benim bildiğim kadarıyla. Taraftarımız bizim her zaman arkamızda. Maç maç bakıyoruz. Şu an bu maça hazırız. Üç puan almak için çıkacağız" dedi.

