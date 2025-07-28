Sivasspor, Djordje Nikolic ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Djordje Nikolic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım kalecilerimizden Djordje Nikolic ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.