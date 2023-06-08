ŞOK aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Her hafta salı ve cumartesi günü birbirinden farklı ve indirimli ürünleri satışa sunan ŞOK kataloğunun bu haftaki fırsatları merak ediliyor. İşte ŞOK 7-13 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

ŞOK 7-13 HAZİRAN 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 13,95 TL

Pınar Hindi Uzun Sosis 43,90 TL

Sütaş Yayık Tereyağı 68,50 TL

Bisto Ayçekirdekli Galeta 9,90 TL

Eti Cin Çilekli 19,90 TL

Nestle Lion 13,50 TL