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ŞOK 7-13 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

ŞOK marketlerde haziran ayına özel indirimler başladı. ŞOK'ta bu hafta; güneş kremlerinden küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden teknolojik aletlere kadar pek çok ürün alıcılarıyla buluştu. ŞOK aktüel kataloğunda ise öne çıkan ürün lüks marka çantalar oldu. İşte ŞOK 7-13 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Her hafta salı ve cumartesi günü birbirinden farklı ve indirimli ürünleri satışa sunan ŞOK kataloğunun bu haftaki fırsatları merak ediliyor. İşte ŞOK 7-13 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

    ŞOK 7-13 HAZİRAN 2023 AKTÜEL KATALOĞU

    Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 13,95 TL

    Pınar Hindi Uzun Sosis 43,90 TL

    Sütaş Yayık Tereyağı 68,50 TL

    Bisto Ayçekirdekli Galeta 9,90 TL

    Eti Cin Çilekli 19,90 TL

    Nestle Lion 13,50 TL
  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    Nivea Sun Çocuk Güneş Sütü 189,95 TL

    Nivea Güneş Spreyi 239 TL

    Nivea Çocuk Güneş Spreyi 280 TL

    Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey 79,90 TL

    Duru Duş Jeli 26,95 TL

    Banyo Lifi 6,95 TL
  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    Homelle Çift Kişilik Nevresim Seti Ranforce 299 TL

    Klimalı Yastık 119 TL

    Mini Abajur Altın Gövde 119 TL

    Yüz Havlusu Nakışlı 49,95 TL

    Kapı Önü Paspası 34,95 TL

    Kadın Terlik Aksesuarlı 54,95 TL
  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3999 TL

    Fakir Base Türk Kahve Makinesi 649 TL

    Amboss Kuvars Döküm Tencere 399 TL

    Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL

    Turşu Kabı Şeffaf Bakır 49,95 TL
  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3999 TL

    Fakir Base Türk Kahve Makinesi 649 TL

    Amboss Kuvars Döküm Tencere 399 TL

    Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL

    Turşu Kabı Şeffaf Bakır 49,95 TL
  • ŞOK'a lüks marka çantalar geldi! ŞOK 7-13 Haziran 2023 kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel indirimli ürünleri neler?

    Guess Giully Camera Çanta Bej 2.499 TL

    Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta Kahve 2.999 TL

    Guess Noelle Elite Tote Çanta Siyah 2.799 TL

    Guess Galeria Status Satchel Çanta Siyah 2.999 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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