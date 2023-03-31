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ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 1-4 Nisan 2023 ŞOK market aktüel kataloğu

ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta sonu geçerli olacak ürünler belli oldu. ŞOK 1 Nisan 2023 kataloğunda bu hafta robot süpürge, kurutma makinesi, su arıtma cihazı gibi ürünler ön plana çıkıyor. İşte 1-4 Nisan 2023 ŞOK katalog indirimli ürünleri

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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'a robot süpürge geliyor! 1-4 Nisan 2023 ŞOK katalog indirimli ürünleri

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışverişseverleri için bu hafta ŞOK marketlerde satışa çıkacak olan aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte 1-4 Nisan 2023 ŞOK aktüel kataloğu ürünleri listesi haberimizin devamında...

    ŞOK 1-4 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kadın Pijama Takımı 199,90 TL

    Kadın Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL

    Ranforce Nevresim Seti Çift Kişilik 249,95 TL

    Çift Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Yatak Örtüsü 199,95 TL

    Manyetik Tablet Yazı Tahtası 49,95 TL
  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'a robot süpürge geliyor! 1-4 Nisan 2023 ŞOK katalog indirimli ürünleri

    Su Arıtma Cihazı 1199 TL

    Tek Kapak 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 679,90 TL

    5 Kapaklı Fırın Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1249 TL

    Yakut 3 Kişilik Koltuk Kanepe Keten Takım 1999 TL

    3 Kapaklı TV Sehpası 699 TL
  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'a robot süpürge geliyor! 1-4 Nisan 2023 ŞOK katalog indirimli ürünleri

    S7 Plus Akıllı Çöp Istasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge 10,999 TL

    S7 Akıllı Robot Vacuum & Mop Süpürge 8999 TL

    Philips 55PUS8007 55" 4K Ultra HD AmbilightLed TV 15999 TL

    Altus AL 91 YB 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 8499 TL

    Fujiplus ELIA 9000 BTU Inverter Klima 9499 TL

    Altus AL 366 B Çift Kapılı Buzdolabı 10999 TL

    Finlux BM 320 S 3 Programlı Bulaşık Makinesi 7499 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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