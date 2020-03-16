Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi.

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Akkul, "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..." dedi.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi.Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.