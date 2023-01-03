EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.

Tabloda yer alan rakamlar, enflasyon farkı ile artırılan kök aylıkları ifade ediyor. Örneğin en düşük emekli aylığının 5000 TL'ye yükseltilmesi halinde 2000 sonrası SSK ile esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularının kök aylığı 5000 TL'ye çıkartılacak ve aradaki fark hazineden karşılanacak.

En düşük işçi emeklisi kök maaşı 3 bin 352 TL olacak.