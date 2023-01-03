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Emekli maaş zammı açıklandı! Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Emekli maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zamlandı. Memur emekli maaşlarına ise 6 aylık enflasyon ornına toplu sözleşme farkı da etkilendi. İşte emekli maaş zam oranları...

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  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    Emekli maaş zammı Ocak 2023 oranları Aralık ayı enflasyon verilerine bağlı olarak 6 aylık enflasyon artış oranın belli olmasıyla birlikte netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 6 aylık enflasyon artış oranında zamlandı. Memur emekli maaşları ise 6 aylık ennflasyon artış oranına toplu sözleşeme farkının eklenmesiyle belli oldu. İşte Bağ-Kur, SSK ve memur emekli maaş zammı oranları...

     
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    SSK EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

    SSK emekli maaşları 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda yüzde 15,4 oranında zam yapıldı. 

     

     
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Bağ-Kur emekli maaşları TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olan 6 aylık enflasyon artış oranı kadar yani yüzde 15,4 zam yapıldı.
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Memur emeklisi maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme farkının da eklemesiyle belli oldu. Memur emeklilerine ise yüzde 16,5 zam yapıldı.
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

    En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.

    Tabloda yer alan rakamlar, enflasyon farkı ile artırılan kök aylıkları ifade ediyor. Örneğin en düşük emekli aylığının 5000 TL'ye yükseltilmesi halinde 2000 sonrası SSK ile esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularının kök aylığı 5000 TL'ye çıkartılacak ve aradaki fark hazineden karşılanacak.

     

    En düşük işçi emeklisi kök maaşı 3 bin 352 TL olacak.

     

     

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR (kök) emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 4,687 5,408
    SSK (2000 SONRASI) 2,905 3,352
    BAĞ-KUR (ESNAF) 3,415 3,941
    BAĞ-KUR (TARIM) 3,219 3,714
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI EKLENTİSİ GELEBİLİR

    Mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.4 oranında, memur emekli maaşlarına ise yüzde 16,5 oranında zam yapıldı. Ancak, olası bir refah payı artışıyla mevcut maaşların artması bekleniyor.
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • SON DAKİKA: Emekli zammı oranı açıklandı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli maaşı hesaplama ekranı

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 604 TL

    En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

     

    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Vali 32.677 38,058
    Genel müdür (1/4) 28.382 33,056
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 15,120
    Memur (Lise - 15/1) 9.051 10,542
    Öğretmen (9/1) 10,047 11,702
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533
    Başkomiser (8/1) 14,331 16,691
    Polis memuru (11/1) 13,132 15,295
    Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777
    Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612
    Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115
    Mühendis (8/1) 13,905 16,196
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367
    Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938
    Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400
    Avukat (9/1) 13,401 15,608
    Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır  
         
      2022 Temmuz 2023 Ocak
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9,105 10,604

     

     

    Emekli öğretmen 10 bin 513 TL maaş alacak.

     

    Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Müsteşar (1/1) 21,900 25,736
    Genel müdür (1/1) 19,359 22,778
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7,476 8,937
    Memur (Lisans - 4/1) 6,009 7,229
    Öğretmen (1/4) 7,476 10.513
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12,687 15,006
    Başkomiser (1/4) 7,617 10,513
    Polis memuru (1/4) 7,617 10,513
    Hemşire (Lisans - 1/4) 7,266 10,513
    Mühendis (1/4) 9,114 10,845
    Teknisyen (Lise -1/4) 6,343 7,618
    Pratisyen hekim (1/4) 13,452 17,309
    Profesör (1/4) 15,601 18,400
    İmam-hatip 7,476 10,513
    Avukat (1/4) 7,476 10,513
    En düşük memur emekli aylığı 6,077 7,078
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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