Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Derbinin galibi Liverpool - Futbol Haberleri

        Derbinin galibi Liverpool

        Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, 60 dakika 10 kişi oynayan Everton'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbinin galibi Liverpool
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Karşılaşmanın 75. dakikasında Muhammed Salah'ın penaltı golüyle öne geçen Liverpool, 90+7. dakikada Mısırlı yıldızının ikinci golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

        Everton forması giyen Ashley Young, 37. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu