Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11´inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
29 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
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