Son dakika haberi Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu! Galatasaray'a 2020-21 sezonunda gelen Kerem Aktürkoğlu, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olmuştu. 2022-23 sezonunun asist kralı olan 25 yaşındaki yıldız geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkarken 15 gol attı; 8 golün de hazırlayıcısı oldu

Habertürk Giriş: 03.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:33 facebook

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