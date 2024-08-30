Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos'ta
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı
Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi.
NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.