Kadıköy ve Küçükçekmece'de fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu
İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Kadıköy ve Küçükçekmece'de dev dalgalar oluştu
İstanbul'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu.
DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı.
Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Sahili´nde fırtınanın da etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.
Koşuya çıkan kimi vatandaşlar dalgaların fotoğraflarını çekti.
Küçükçekmece'deki Menekçe Sahili'nde ise, fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denizdeki yosun ve taşlar sahilyoluna taşındı.