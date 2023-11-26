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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini gösteriyor! Dev dalgalar oluştu! - Haberler

        Kadıköy ve Küçükçekmece'de fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu

        İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Kadıköy ve Küçükçekmece'de dev dalgalar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:04
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        İstanbul'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu.

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        DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı.

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        Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

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        Sabah saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Sahili´nde fırtınanın da etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.

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        Koşuya çıkan kimi vatandaşlar dalgaların fotoğraflarını çekti.

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        Küçükçekmece'deki Menekçe Sahili'nde ise, fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denizdeki yosun ve taşlar sahilyoluna taşındı.

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        Küçükçekmece Menekşe sahilyolunu kullanan araçlar yolda ilerlerken zorlandı.

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