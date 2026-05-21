Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:39
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
