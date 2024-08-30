Galatasaray'dan bir gece iki transfer: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra savunmaya takviye için Mario Hermoso ve Ismail Jakobs transferlerinde sona yaklaştı. Hermoso ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar, Jakobs için Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, sol bek pozisyonunu Fransa'dan doldurmayı planlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Galatasaray transferde gaza bastı. Sol stoper ve sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Mario Hermoso ve Ismael Jakobs transferinde sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Hermoso, üç aydır bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'da yıllık 5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.
SOL BEK FRANSA'DAN
Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşan Galatasaray sol beki ise Fransa'dan buldu.
Javi Galan ve Nicolas Tagliafico'yla da ilgilenen sarı-kırmızılılar, Monaco'ya Ismail Jakobs için kiralama teklifi yaptı.