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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim SpaceX'ten rekor halka arz / Hisse fiyatı 135 dolar, hedef 75 milyar dolar

        Hisse fiyatı 135 dolar, hedef 75 milyar dolar

        Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, halka arz öncesi sürpriz bir kararla hisse fiyatını 135 dolara sabitledi. 555,6 milyon hisse satışıyla rekor 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedefleyen şirket, 1,75 trilyon dolarlık dev bir değerlemeyle piyasaya çıkmayı planlıyor. Perakende yatırımcılara büyük pay ayrılması ve "al ya da bırak" yaklaşımıyla Wall Street geleneklerini altüst eden SpaceX, 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        SpaceX'ten rekor halka arz planı

        SpaceX, yatırımcı roadshow'una başlamadan önce hisse fiyatını doğrudan belirleyerek klasik halka arz uygulamalarından farklı bir strateji ile karşımıza çıktı. Genellikle şirketler fiyat aralığı açıklayıp talep topladıktan sonra nihai fiyatı belirlerken, SpaceX bu adımı atlayarak sabit fiyat stratejisi izliyor. Perşembe günü başlayacak talep toplama öncesi şirket daha önce bazı “test” toplantıları gerçekleştirmişti. Ancak planların yatırımcı görüşmelerine göre değişebileceği belirtiliyor.

        ALIŞILMADIK STRATEJİ

        SpaceX’in sabit fiyat uygulaması yasalara aykırı değil. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ortaklarından Weiheng Chen, Musk’ın “al ya da bırak” yaklaşımının hem takipçi kitlesi açısından etkili hem de piyasa koşulları ve rakip eksikliği nedeniyle mantıklı olduğunu vurguladı.

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        PERAKENDE YATIRIMCILARA ÖZEL AĞIRLIK

        Şirket, arzın yaklaşık %30’una kadar perakende yatırımcılara pay ayırmayı planlıyor. Bu oran, halka arzlarda alışılmadık ölçüde yüksek bir rakam. SpaceX ayrıca perakende yatırımcılara daha fazla rol vererek Musk’ın geniş hayran kitlesinden yararlanmayı hedefliyor.

        MUSK HİSSELERİNİ 366 GÜN TUTACAK

        Halka arz tamamen birincil (all-primary) nitelikte olacak. Elde edilecek 75 milyar dolar SpaceX’e gidecek, mevcut hissedarlar IPO’da hisse satmayacak. Elon Musk da halka arz sonrası 366 gün boyunca hisselerini elinde tutmayı taahhüt etti. Toplanan kaynaklar, yapay zeka hesaplama kapasitesinin genişletilmesi ve Starlink uydu ağının geliştirilmesi için kullanılacak.

        MARS VE UZAYDA VERİ MERKEZLERİ VİZYONU

        SpaceX’in yüksek değerlemesi, henüz ticari olarak kanıtlanmamış teknolojilere dayanıyor. Mars görevleri ve uzayda güneş enerjili yapay zeka veri merkezleri. Şirket bu alanlarda 28,5 trilyon dolarlık potansiyel pazar hedefliyor. Morningstar analistleri ise SpaceX’i 780 milyar dolar olarak değerlendirerek özel piyasa değerlemesinin %48 altında bir rakam ortaya koydu. Şirketin ana nakit kaynağı Starlink bağlantı segmenti olurken, diğer iki birim nakit yakmaya devam ediyor.

        GEÇEN YIL NET ZARAR AÇIKLAMIŞTI

        2025’te 18,67 milyar dolar gelir beklenen SpaceX, 93,7 kat fiyat/gelir çarpanıyla işlem görecek. Bu oran Rocket Lab’in 118, Palantir’in 81 ve Tesla’nın yaklaşık 17 katlık çarpanlarıyla karşılaştırıldığında oldukça iddialı görünüyor. Şirket geçen yıl net zarar açıkladı; bu yılın ilk çeyreğinde gelir artmasına rağmen zararlar genişledi.

        SpaceX’in halka arzı, OpenAI ve Anthropic ile birlikte kamu piyasalarına yaklaşık 4 trilyon dolarlık yeni piyasa değeri getirecek büyük bir dalganın öncüsü olacak. Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmesi planlanan şirketin debut tarihi 12 Haziran olarak öngörülüyor. Arzı Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup ve J.P. Morgan liderliğindeki banka konsorsiyumu yönetiyor.

        Musk’ın Tesla’daki başarısı ve perakende yatırımcıları mobilize etme gücü güçlü talep yaratabilir. Ancak çift sınıflı hisse yapısıyla oy hakkının Musk ve sınırlı bir grupta yoğunlaşması, kurumsal yönetim açısından bazı yatırımcıları tedirgin edebilir.

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