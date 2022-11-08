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Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü Valencia attı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi

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  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    SERDAR ALİ ÇELİKLER - TRİBÜNLER İLK KEZ DEVREYE GİRDİ

    Teknik adamlık kariyerinde hiçbir takıma karşı Fenerbahçe'ye karşı konsantre olduğu kadar konsantre olmayan Rıza Çalımbay'ın Sivas'ı her zaman olduğu gibi "acı çekeceksin" mesajı ile sahadaydı. Üstüne Fenerbahçe'de Emre Mor ve Batshuayi son derece kötü günlerindeydi. 9'a karşı 11 Sivas'a oynanılmaz. Fener de oynayamadı. Bu devrede 2 iyi pozisyonu da Yatabare ile Sivas buldu. Birinde topu auta attı, diğerinde Altay başarılıydı. 2. devre Emre Mor ve Batshuayi kesin çıkmalıydı. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    Jorge Jesus bence hata yaptı ve aynı kadro ile devam etti. 2 dakika sonra Batshuayi; hakem Hüseyin Göçek'in yanlış ve tamamen kendisine küfreden tribünlere intikam amaçlı 2. sarı kartı ile atıldı. Tribünler bu sene belki de ilk kez devreye girdi. Ama takımın eksik olan enerjisi ortaya çıktı. Enner daha fazla koştu. İrfan ve Serdar Aziz olağanüstü karakter koydular. Bu atmosferlere ve kavga dövüşe alışık Alioski de mevzuya dahil oldu. Nitekim Alioski, İrfan'ın pasında penaltıyı aldı. Skor 1-0 olduktan sonra Rıza Çalımbay tüm sarı kartlıları aldı dışarı. Lakin enerjisi üst seviyeye çıkan ve 30 metre mesafesini yeniden oluşturan Fenerbahçe bu kez iyi savunma ile skoru korumaya geçti. Sonrası Sivas'ın sıfır pozisyonlu bir baskısı. Uzatmalarda, son 15-16 dakikada da koruma oyunu oynandı. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    Bu dönem Serdar Aziz tam bir kumandandı. Bu tip maçları yerli oyuncular sorumluluk alarak kazandırır. Konya'da 10 kişi kalan takımda sorumluluk alamayan İrfan başta olmak üzere yerliler bu kez muazzam oynadılar. Fenerbahçe Sivas'a 1 gol atıp 3 puanı aldı. Çok önemli bir galibiyettir.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    İBRAHİM YILDIZ - 10 KİŞİ KALSA DA PLAN DEĞİŞMEDİ

    Fenerbahçe, aldığı 3 puanla kazanma serisini sürdürüyor. Portekiz’li teknik adamın söylediği gibi, “zor" bir maçı kazanmayı başardılar. Disiplinli oynayıp, oyun planından taviz vermediler. 10 kişi kalınca da plan ve taktik değişmedi. Bu maçtan çıkan en önemli ders; 10 kişi kalınca da iyi futbol oynanabildiğidir.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    ERMAN TOROĞLU - İKİNCİ SARI YANLIŞTI

    Güzel, mücadeleli bir maç oldu. 11'e 11 oynansaydı daha iyi olurdu. Batshuayi'nin 2. sarı kartı bence sarı değil çünkü öyle bir pozisyonda sarı kart da gösterilmez. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı. Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele, kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi. Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi; VAR ve hakemler de çözemiyorlar. Rıza hoca F.Bahçe'yi iyi tahlil yapmış. Sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı futbolcusunu oyundan aldı 'eyyam olur' diye. Düşünün teknik adamlar, hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar. Aslında iki sarı kartlı oyuncu da Fenerbahçe'deydi. Birisi Emre Mor, diğeri Batshuayi. Ben, "Batshuayi iyi bir profesyonel, kart görmez, Emre Mor görür" diye düşünmüştüm ama tersi oldu. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    AHMET ÇAKAR - SERDAR'A PENALTI YOK

    Hakem Hüseyin Göçek'i beğenmedim. Sonuca etkili kararlarda haklı olsa da kötü yardımcı hakemleri, yanlış kartları ve yanlış faullerle geceye damgasını vurdu. Ama F.Bahçe lehine verdiği penaltı ve Batshuayi'de kırmızıda haklı. İlk yarıda Serdar Aziz'in önce kafasına, sonra eline çarpan bir top var. Bence penaltı değil. El doğal konumunda. Hiçbir oyuncu kafaya yükselirken esas duruşta yükselmez. Şayet Serdar'ın kolu yukarıda olsaydı, kafası ile vurduktan sonra koluna çarpsa penaltı olurdu. Ama Göçek'in devam kararı doğru…
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    GÜRCAN BİLGİÇ - DOĞRU PSİKOLOJİ MAÇI KAZANDIRDI

    50 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen bunu sahada hiç hissettirmeyen bir organizasyon devre girdi. Önde baskıya devam ettiler, Valencia iki kişilik koşmaya başladı, rakibin kontrollü hücum etmesine izin vermeden, taraftarın büyük desteğini de yanlarına alarak eşitlediler sayıyı. İyi mücadele edilerek de maç kazanılabileceğini gösterdiler bu kez. Her maça ayrı bir damga koyuyorlar, müthiş bir karakter gösteriyorlar. Sadece futbol topunun değil, doğru psikolojinin de sonucu etkilediği bir maç izledik.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    ÖMER ÜRÜNDÜL - SIRAT KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

    Dün gece Fenerbahçe tam bir Sırat Köprüsü'nden geçti. İlk yarıda ne ofansif ne defansif olumlu bir futbol sergileyemediler. Batshuayi'nin kırmızısından sonra tablo çok karanlık görünüyordu. Ama çok kısa sürede penaltı ile skor avantajı sağlanması takıma ve seyirciye büyük moral oldu. Fenerbahçe işi iyi idare ederek bu maçtan da 3 puanı çıkarmayı başardı. Bana göre sahanın yıldızı Serdar Aziz ve Ferdi'ydi...
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    ŞANSAL BÜYÜKA - YORGUNLUĞU ROTASYON DA ENGELLEYEMİYOR

    Fenerbahçe’nin yorgunluğunu artık rotasyon da engelleyemiyor. Fenerbahçe önde basamadı, hızlı hücuma çıkamadı. Emre Mor, belki de topa vurmadan ilk yarıyı tamamladı. Batsuhayi her pozisyonda düştü, Valencia her topu ezdi, Arao, eski maçlarının çok gerisinde kaldı. Garibime giden Jesus oldu. Sadece sahada Fenerbahçe durmadı, saha kenarında Jesus da durdu.

    Sonrasında Batshuayi‘nin ikinci sarıdan kırmızı kartı, Fenerbahçe için tam bir şok oldu. Ama burada Fenerbahçe’nin ya da Batshuayi’nin bir günahı yok. Bakmayın Jorge Jesus’un Batshuayi’ye fırça atmasına... İkinci sarı kartta Basthuayi rakibine dokunmadı bile
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    REHA KAPSAL - 10 KİŞİ KALMAK ETKİLEMEDİ

    Fenerbahçe'nin öyle bir disiplini var ki 11'e 10 kaldıktan sonra Sivasspor'a 11'e 11'ken verdiği pozisyonların hiçbirini vermedi. Çok doğru pozisyon aldılar, fizik kaliteleri eksik kaldığında öne çıktı. Özellikle Crespo, Valencia gibi önemli oyuncuların bu sezon başından beri oynanan yoğun maç trafiğinden etkilendiği de görüldü. Ligde her maçta Fenerbahçe farklı kazanacak diye bir şey yok, yeri geldiğinde zorlanacak. Eksik de kaldığı bir oyunda 3 puanı alması şampiyonluk yarışı için çok önemliydi.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

    ERCAN GÜVEN  - KAZANMAYI BİLİYOR 

    Öyle ya da böyle, kazanmayı biliyor Fenerbahçe… Kendisi gibi Avrupa’dan grup lideri çıkan ve altı maçtır yenemediği Sivasspor karşısında, ilk yarıda rakibi, ikinci yarıda bir kişi eksikliği yüzünden zorlansa da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig’e büyük ara öncesi en önemli eşiği aştı.

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