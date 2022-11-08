ŞANSAL BÜYÜKA - YORGUNLUĞU ROTASYON DA ENGELLEYEMİYOR

Fenerbahçe’nin yorgunluğunu artık rotasyon da engelleyemiyor. Fenerbahçe önde basamadı, hızlı hücuma çıkamadı. Emre Mor, belki de topa vurmadan ilk yarıyı tamamladı. Batsuhayi her pozisyonda düştü, Valencia her topu ezdi, Arao, eski maçlarının çok gerisinde kaldı. Garibime giden Jesus oldu. Sadece sahada Fenerbahçe durmadı, saha kenarında Jesus da durdu.

Sonrasında Batshuayi‘nin ikinci sarıdan kırmızı kartı, Fenerbahçe için tam bir şok oldu. Ama burada Fenerbahçe’nin ya da Batshuayi’nin bir günahı yok. Bakmayın Jorge Jesus’un Batshuayi’ye fırça atmasına... İkinci sarı kartta Basthuayi rakibine dokunmadı bile