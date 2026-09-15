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        Antalyaspor, teknik direktör Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Antalyaspor, Osman Özköylü'yle imzaladı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. sırasında yer alan Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Özköylü için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, lige talihsiz puan kayıplarıyla başladıklarını söyledi.

        MUSTAFA ERGÜN: SÜPER LİG'E YÜKSELİRSEK OSMAN ÖZKÖYLÜ'YLE DEVAM EDECEĞİZ

        Özköylü'nün ligi bilen tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Ergün, "Sezon sonuna kadar anlaşma imzaladık ama kendisine sözüm var. Süper Lig'e çıkarsak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Osman Özköylü ise Antalyaspor gibi büyük bir camiaya hizmet edeceği için mutlu olduğunu ifade etti.

        Antalyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Özköylü, "Antalyaspor'un bu noktada olması bir talihsizlik. Bir an önce bu kulübün olması gereken Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız. Bunu şehirle, camiayla, taraftarla birlikte hareket ederek yapmak istiyoruz." diye konuştu.

        Özköylü, Antalyaspor'da birtakım sıkıntılar olduğunu ve bunu bilerek göreve başladığını belirterek, "Belli mevkilerde sıkıntılarımız var. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Maçları izledim. Yabancı oyuncuları da izledim. Hepsi hakkında bilgi sahibiyim. Potansiyelli, iyi bir oyuncu grubu var. Buraya inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek geldim. Oyun anlamında bazı değişiklikler yapmamız lazım. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi Antalyaspor için harcayacağız. Hepimiz için hayırlı olsun."ifadelerini kullandı.

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        5 FUTBOLCU İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Antalyaspor'da daha önce sözleşme imzalanan futbolcular Fotis Pseftis, Ömer Faruk Beyaz, Arif Kocaman, Nuno Da Costa ve Samet Yalçın için de imza töreni düzenlendi.

        Törende ayrıca altyapıdan yetişerek profesyonel sözleşme imzalanan Mevlüt Şimşek, Arda Altun, Hasan Ürkmez, Ensar Buğra Tivsiz ve Batuhan Eroğlu da basına tanıtıldı.

        Başkan Ergün, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

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        #ANTALYASPOR
        #Osman Özköylü
        #Teknik Direktör
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