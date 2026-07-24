Başakşehir-Inter Turku maçına Belçikalı hakem!
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak Başakşehir'in rövanş mücadelesini Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakasını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen yönetecek.
Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.
Başakşehir ile Inter Turku arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
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