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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir-Inter Turku maçına Belçikalı hakem!

        Başakşehir-Inter Turku maçına Belçikalı hakem!

        UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak Başakşehir'in rövanş mücadelesini Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        İşte Başakşehir-Inter Turku maçının hakemi!

        Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakasını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen yönetecek.

        Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback yapacak.

        Maçın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.

        Başakşehir ile Inter Turku arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

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