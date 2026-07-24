Başakşehir-Inter Turku maçına Belçikalı hakem!

Beşiktaş'ta taraftar grubu 'Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı: 7 gözaltı

BEŞİKTAŞ'ta taraftar oluşumu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı (50), yolda yürüdüğü sırada motosikletle gelen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ola... Daha Fazla Göster BEŞİKTAŞ'ta taraftar oluşumu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı (50), yolda yürüdüğü sırada motosikletle gelen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, saldırıda 2 ayrı motosiklet ve otomobil kullanıldığı ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster