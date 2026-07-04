Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara'nın ardından bir transferi daha bitirdi.

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile her konuda anlaşma sağladı.

HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre, İlhan Fakılı'nın bu gece 23.00 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Clemont'ta 34 maçta forma giyerken, bu müsabakalarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.