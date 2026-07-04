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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü’nün net borcu 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira

        Beşiktaş Kulübü’nün net borcu 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira

        Beşiktaş Kulübü'nün net borcu 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olarak açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

        Beşiktaş Kulübü, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira borç olduğunu duyurdu.

        Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı 2’nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. Divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.

        Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, konularla ilgili divan üyelerini bilgilendirdi. Şentürk, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira borcu olduğunu açıkladı.

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