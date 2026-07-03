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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i transfer etti!

        Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i transfer etti!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Wilbekin'i transfer etti!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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