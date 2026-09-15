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        Beşiktaş'ta Marsilya maçı mesaisi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Marsilya maçı mesaisi!

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile sağ bek Amir Murillo, saat 14.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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        #beşiktaş
        #Marsilya
        #Avrupa Ligi
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