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        Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları başladı!

        Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta rövanş mesaisi!

        UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma ve tam sahada oynanan maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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