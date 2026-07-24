Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları başladı!
Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:18 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma ve tam sahada oynanan maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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