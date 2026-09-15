Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroCup Euroleague faul kurallarında değişiklik!

        Euroleague faul kurallarında değişiklik!

        Euroleage, ​​2026-27 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Euroleague faul kurallarında değişiklik!

        Euroleage, ​​2026-27 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu.

        Organizasyonun açıklamasında, ​​2026'da düzenlenecek ilk Euroleague Süper Kupası'nın yanı sıra 2026-27 Euroleague ve EuroCup sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

        Teknik fauller 2 kategoriye ayrılırken 1. kategori, oyundan diskalifiye edilme sebebi sayılacak ve saygısız iletişim, rakibi kışkırtma, oyuncunun görüşünü engelleme ve faul taklidi gibi durumları kapsayacak. 2. kategori ise diskalifiye sebebi sayılmazken oyunu geciktirme, smaçtan sonra potaya asılı kalma ve son serbest atışta savunmacının topa müdahalesi ihlallerinde geçerli olacak.

        REKLAM

        Sportmenlik dışı faul ise iki ayrı kural ile değiştirildi. Oyun akışını bozan ve rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak ciddi olmayan temasları kapsayan bozucu faul, hızlı hücumu durdurmak veya çeyreğin sonlarında saati durdurmak için yapılan faulleri içerecek. Ağır faul ise meşru bir basketbol hareketi olmayan veya dikkatsiz, şiddetli veya tehlikeli temasları kapsayacak. Her ikisi de eski sportmenlik dışı faul ile aynı cezayı gerektirirken yalnızca ağır faul diskalifiye nedeni olarak sayılacak.

        Bir oyuncu, 2 kez kategori 1 teknik faul ya da 2 kez kasti faul veya her ikisinden birer tane aldıktan sonra diskalifiye edilecek. Bir başantrenör, 2 kişisel kategori 1 teknik faul veya yedek kulübesiyle bağlantılı üç kategori 1 teknik faul aldıktan sonra diskalifiye edilecek; bu üç faulün tamamı yedek kulübesine gönderilmesi veya bunlardan birinin antrenöre şahsen yüklenmiş olması diskalifiye kararını değiştirmeyecek.

        REKLAM

        Başantrenörlerin maç başına iki itiraz hakkı olmasına rağmen bu haklardan biri ilk 38 dakika içinde kullanılmazsa kaybedilecek.

        Bir başantrenör veya takımın yedek kulübesi listesinde yer alan herhangi bir kişi sahaya adım atıp rakibin hızlı hücumuna (fastbreak) müdahale ederse, ilgili başantrenör otomatik diskalifiye edilecek.

        Hakemler artık davranış veya kendini yere atma/aldatmaya yönelik hareketler nedeniyle teknik faul çalmadan önce uyarıda bulunmayacak. Oyunun geciktirilmesi durumuna yönelik uyarı uygulaması ise geçerliliğini koruyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #EuroLeague
        #EuroCup
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gündemde şu an seçim yok"
        "Gündemde şu an seçim yok"
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Afrika ne kadar büyük?
        Afrika ne kadar büyük?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Altın ve gümüşü solladı
        Altın ve gümüşü solladı
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?