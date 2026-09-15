Fenerbahçe basketbol takımlarının isim sponsoru Tarfin oldu

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni Chobani Stadı'nda gerçekleştirildi. Yapılan 2 yıllık anlaşma çerçevesinde sarı-lacivertli ekibin basketbol takımlarının forma göğüs sponsoru Tarfin oldu.

Törene Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, Tarfin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Tarfin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Gözübüyük, Tarfin Flex CEO'su Volkan Döşoğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar katıldı.

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Toplantıda konuşan Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın tarihteki 4. isim sponsorunun Tarfin olduğunun altını çizdi.

Sarı-lacivertli kulübün erkek basketbolda örnek gösterilen bir organizasyona sahip olduğuna dikkati çeken Onan, "Fenerbahçe, Avrupa'nın en itibarlı takımlarından birisi. Öyle ki, şu anda Asvel'in sahibi olan eski ünlü basketbolcu Tony Parker, ilerleyen hedefleri arasında Fenerbahçe gibi bir takım oluşturmak istediğini söyledi. 2005-2006'lı yıllarda bugünlerin tohumları ekildi." ifadelerini kullandı.

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İyi bir organizasyonun iyi antrenör ve iyi oyunculardan kurulu kadroyla oluştuğunu belirten Onan, şunları söyledi:

"Bunun yanında önemli bir spor kompleksinizin olması gerekiyor. O dönemlerde bir takımın kendi basketbol salonunun olması hayal gibiydi. Bir spor salonunun basketbol mabedine dönmesini taraftarlar sağlar. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu oluşumun dördüncü ayağı da sponsorluklar. Bu güçlü kadroyu sürdürülebilir yapmanız için sponsorlara ihtiyacınız var. Bu oluşum başlarken, ben Fenerbahçe oyuncusuydum. Burada şampiyonluklar yaşadım. Uzun bir yolculuktu ama şu anda gelinen noktada Fenerbahçe, Avrupa'nın en ses getiren, en itibar gören ekibi oldu. Yolculuk devam ediyor. Güçlü rakiplerimiz var. Bu sene Fenerbahçe Tarfin olarak anılacağız. Hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılar için birlikte mücadele edeceğiz."

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VOLKAN AKAN: HEDEFİMİZ BAŞARILARI YENİDEN YAŞAMAK

Volkan Akan da sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolda ulaşılması zor başarılara sahip olduğunu vurguladı.

Kadın basketbolda özellikle Avrupa'da ses getiren başarılara imza atıldığını belirten Akan, "Bu işbirliğiyle Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı olarak hedefimiz Türkiye ve Avrupa'da zirveye çıkmak olacaktır. Kadromuzu da bu doğrultuda kuruyoruz. Hedefimiz geçmişteki büyük başarıları hatırlamak değil, yeniden yaşamak." açıklamasında bulundu.

Tarfin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

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"Fenerbahçe'nin hem erkek hem de kadın basketbol takımlarının yanında olacağız. Anlaşmamız 2 sezonu kapsıyor. Ama bu işbirliğini bizim için değerli kılan, birlikte anlatacağımız hikaye. Fenerbahçe'nin sahadaki gelişimiyle Tarfin'in dönüşümü birbiriyle örtüşüyor. Önümüzdeki 2 sezon boyunca bu değişimi Fenerbahçe'yle birlikte anlatmak istiyoruz. Fenerbahçe kadın ve erkek takımlarına bu sezonki yolculuklarında başarılar diliyorum."

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar da yeni başarılara yeni sponsorlarıyla yürümek istediklerini dile getirerek "Yeni sezon umarım sakatlıksız geçer. Bizim her sezon hedefimiz her kulvarda şampiyon olmak. Bu sezon da önemli transferlerimiz oldu. Takım kimyamızın iyi olacağına inanıyorum. Sezonu 5 kupayla tamamlamak için hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da hem kadın hem de erkek takımları için kupalarla dolu bir sezon olmasını dileyerek "Yeni bir kadro diyebiliriz. 8 yeni oyuncumuz var. Hepsi yeterince tecrübeli ve Fenerbahçe'yi çok iyi bilen oyuncular. Yaz sezonu gayet iyi geçiyor. Geçen sezonu şampiyon tamamladık. Bu sezon da aynı hedeflerle yola çıkıyoruz. Çok maç var. Önemli olan sakatlıksız bir sezon olması. Yarın Abu Dabi'ye gidiyoruz, dönüşte de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Umarım iyi bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

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İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle tamamlandı.