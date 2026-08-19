Fenerbahçeli Diego Carlos'a Parma talip oldu
İtalyan ekibi Parma, Fenerbahçe'de forma giyen defans oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
Geçen sezon Como'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Brezilyalı stoper Diego Carlos'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre İtalyan temsilcisi Parma, Sarı Lacivertliler'in oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna katmak adına görüşmelere başladı.
33 yaşındaki futbolcu için temaslarını hızlandıran Parma, maaşın büyük bir bölümünü karşılamak istiyor.
KARİYERİ
Brezilya'nın köklü kulüplerinde yetişen Carlos, sırasıyla Estoril, Porto B, Nantes, Sevilla ve Aston Villa'nın formasını terletti.
Geçen sene İtalyan temsilcisi Como'da oynayan Brezilyalı futbolcu, süre aldığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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