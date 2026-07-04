MAÇ PROGRAMI 4 - 5 TEMMUZ | Dünya Kupasında bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Maç programı 4 - 5 Temmuz Cumartesi Pazar yani bu sabah ve yarın sabah oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle de Dünya Kupası heyecanını yakından takip eden futbolseverler merak içerisinde "Bugün kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün ve yarın sabah Dünya Kupası'nda hangi takımın maçı var? İşte 4 - 5 Temmuz Cumartesi ve Pazar sabahı maç programı ve canlı yayın bilgileri...
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:23 Güncelleme:
1
Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da sporseverler merak içersinde "Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel sıralamlayı haberimizde derleidk. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 4 - 5 Temmuz Cumartesi ve Pazar sabahı maç programı...
2
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
4 TEMMUZ CUMARTESİ SABAHI
20:00 Kanada-Fas (TRT1)
01:00 Arjantin-Yeşil Burun Adaları (TRT1)
04:30 Kolombiya-Gana (TRT1)
3
YARIN SABAH 5 TEMMUZ PAZAR MAÇ PROGRAMI
00:00 Paraguay-Fransa (TRT1)
23:00 Brezilya-Norveç (TRT1)