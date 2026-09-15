Galatasaraylı Batrakov'a milli davet

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

21 yaşındaki 10 numara, Namibya ve Nijerya ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda kendisine yer buldu.

Btrakov, daha önce Rusya Milli Takımı formasını 12 kez giyerken bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Milli maç arasında üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Rusya, 29 Eylül'de İran, 3 Ekim'de Namibya ve 6 Ekim'de Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

RUSYA'NIN ADAY KADROSU:

Stanislav Agkatsev, Aleksandr Maksimenko, Anton Mitryushkin, Matvey Safonov, Arsen Adamov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Kirill Danilov, Igor Diveev, Danil Krugovoy, Viktor Melekhin, Evgeny Morozov, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Aleksey Batrakov, Kirill Glebov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin, Artyom Karpukas, Matvey Kislyak, Aleksey Miranchuk, Ivan Oblyakov, Maksim Petrov, Danil Prutsev, Lechi Sadulaev, Nail Umyarov, Dmitry Vorobyov, Konstantin Tyukavin ve Aleksandr Sobolev.