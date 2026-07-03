Metecan Birsen Beşiktaş'ta!

Sahte ihbarlarla evinde kalamaz oldu. Kapısına sürekli polis, itfaiye, yemek kuryesi geliyor. ''Ya hesabı ver, ya kapına ekip gelir'' Çete sosyal medya hesabını almak için her yolu denedi.Akrabalarına ulaşan hırsızlar tüm aileyi tehdit etti. Reçetesiz zayıflama iğnesi tehlikesi. Zayıflama iğneleri z... Daha Fazla Göster

Sahte ihbarlarla evinde kalamaz oldu. Kapısına sürekli polis, itfaiye, yemek kuryesi geliyor. ''Ya hesabı ver, ya kapına ekip gelir'' Çete sosyal medya hesabını almak için her yolu denedi.Akrabalarına ulaşan hırsızlar tüm aileyi tehdit etti. Reçetesiz zayıflama iğnesi tehlikesi. Zayıflama iğneleri zehirler mi? Sahte zayıflama iğnelerine dikkat! Zayıflama iğnesi obeziteye çare mi? Kilo vermek için iğne mi, hayat tarzı değişikliği mi? İlacı bırakınca verilen kilolar hızla alınır mı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ve Diyetisyen - Spor Antrenörü Çağla Abanoz yanıtladı. Daha Az Göster