Metecan Birsen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren Metecan Birsen'i transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Metecan Birsen'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Metecan Birsen'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 5 sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren 31 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
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