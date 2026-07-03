Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Metecan Birsen Beşiktaş'ta!

        Metecan Birsen Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren Metecan Birsen'i transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Metecan Birsen Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Metecan Birsen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Metecan Birsen'i kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 5 sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren 31 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 1 Temmuz 2026 (Sahte Zayıflama İğnesi Nasıl Anlaşılır?)

        Sahte ihbarlarla evinde kalamaz oldu. Kapısına sürekli polis, itfaiye, yemek kuryesi geliyor. ''Ya hesabı ver, ya kapına ekip gelir'' Çete sosyal medya hesabını almak için her yolu denedi.Akrabalarına ulaşan hırsızlar tüm aileyi tehdit etti. Reçetesiz zayıflama iğnesi tehlikesi. Zayıflama iğneleri z...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Aile tatili
        Aile tatili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem