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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Siaka Bakayoko: Önemli bir takımda hedeflere gideceğim için buraya geldim

        Siaka Bakayoko: Önemli bir takımda hedeflere gideceğim için buraya geldim

        Çaykur Rizespor'un yeni transferi Siaka Bakayoko, "Bu sene bu hedefleri daha yukarı taşıyacaklarını söylediler. Bu benim için çok önemli bir şey. Süper Lig gibi önemli bir ligde oynayacağım ve Rizespor gibi önemli bir takımda hedeflere gideceğim için buraya gelme kararını aldım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedeflerime ulaşmak için buraya geldim"

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başladı.

        Yeşil-mavili ekibe yeni katılan savunma oyuncuları Siaka Bakayoko ve Zakaria Ariss basın mensuplarıyla bir araya gelip, soruları yanıtladı.

        SIAKA BAKAYOKO: HEDEFLERİME ULAŞMAK İÇİN BURAYA GELME KARARI ALDIM

        Transfer sürecine ilişkin konuşan Siaka Bakayoko, “Buradan transfer teklifini aldığımda tabii ki doğal olarak ilk önce lig tablosuna baktım. Rizespor geçen sene ligi 8’inci sırada bitirmiş, hedefleri olan bir takım. Bu sene bu hedefleri daha yukarı taşıyacaklarını söylediler. Bu benim için çok önemli bir şey. Süper Lig gibi önemli bir ligde oynayacağım ve Rizespor gibi önemli bir takımda hedeflere gideceğim için buraya gelme kararını aldım” ifadelerini kullandı.

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        "ŞEHRİ ÇOK BEĞENDİM"

        Şehri çok beğendiğini söyleyen Bakayoko, “Buraya geldiğimde öncelikle şehri çok beğendim. Aynı zamanda çok gelişmiş bir tesisle karşılaştım. Bu, bizim çalışmamız için çok büyük bir avantaj olacak. İlk antrenmanlarımızdan itibaren takımla beraber çalışmalara başladım. Hocamızla ve takımla beraber ilk günlerde iyi bir çalışma ortamı yakaladık” diye konuştu.

        "KARİYERİMDEKİ ADIMLARI TEKER TEKER ATMAK İSTİYORUM"

        Hedefleriyle ilgili konuşan Bakayoko, "Genç bir oyuncuyum. Kariyerimdeki adımları teker teker atmak istiyorum. Her seferinde daha yükselmek, daha başarılı olmak ve bunu yaparken keyif almak istiyorum. Burası bunu sağlayabileceğim bir ortam” ifadelerini kullandı.

        ZAKARIA ARISS: HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM

        Transfer sürecinde bahseden Zakaria Arisss, “Kulüpten menajerlerimle iletişime geçtiler, bana projelerinden bahsettiler. Açık söylemek gerekirse hiç düşünmeden kabul ettim ve çok çabuk, hızlı bir şekilde bu transfer süreci gerçekleşti. Bu konu üzerinde biraz Rizespor'u inceleme şansım olmuştu. Süper Lig kendini sürekli geliştiren bir lig, zaten çok önemli bir lig. Şimdi burada bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum” dedi.

        "AGRESİF BİR OYUN STİLİ OLAN BİR OYUNCU İZLEYECEKSİNİZ"

        Süper Lig ve oyun stili hakkında konuşan Ariss, "Süper Lig'de doğrudan yok ama ikinci ligde tanıdığım insanlar var. Hatta onlardan bir iki tanesiyle görüşme şansım oldu. Buranın çok iyi bir lig olduğunu ve burada oynamamın bana çok şey katacağını söylediler. Öncelikle şunu çok net olarak söylemek isterim ki; ben forması için her şeyini veren, mücadeleci bir oyuncuyum. Beni izlediğinizde forması için her şeyini veren, agresif bir oyun stili olan bir oyuncu izleyeceksiniz. Aynı zamanda tabii ki umuyorum takım arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele ortaya koyarak burada çok güzel bir sezon geçiririz. Şehri, tesisleri, stadı gördüm. Şimdi taraftarla tanışmak istiyorum ve burada geçireceğim dört yıl içerisinde çok güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Buraya dört yıllık sözleşmemi imzalarken Rizespor'a geldiğim için ve burada bana geleceğe dair iyi bir proje sunulduğu için bunu kabul ettim. Buna gerçekten bütün kalbimle çok inanıyorum” diye konuştu.

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