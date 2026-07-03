TBF ile Old Spice arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile erkek bakım kategorisinin öne çıkan markalarından Old Spice arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Old Spice; Erkek Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu.
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 13:45 Güncelleme:
Gerçekleştirilen bu anlaşma ile Old Spice, Türk basketbolunun gelişimine destek veren iş ortakları arasına katılırken; Erkek Milli Takımları'nın yanında olacak.
Old Spice’ın Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı bu anlaşma, markanın spor, hareket ve yüksek enerjiyle kurduğu bağı vurgularken; basketbolun dinamik dünyasında tüketicileriyle temas kurmasına da olanak tanıyacak.
Günlük yaşamın yanı sıra spor ve aktif yaşam alanlarında erkeklerin kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Old Spice, Ay-Yıldızlılarımıza verdiği destekle erkek milli takımlarının heyecanına ortak olacak.
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