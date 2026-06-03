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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

        Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi

        Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-27 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Filede 3+3'lük yeni yabancı kuralı!

        Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde mücadele eden kulüpler, 2026-2027 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu oynatabilecek.

        Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

        Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

        Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

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