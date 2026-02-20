Canlı
        Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!

        Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:25
        Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı bugün, yarın ve 22 Şubat Pazar ile 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

        Süper Lig’de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        BUGÜN

        20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

        YARIN

        13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

        16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

        20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        22 ŞUBAT PAZAR

        13.30 Kayserispor- Antalyaspor: Halil Umut Meler

        16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

        20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

        20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün

        23 ŞUBAT PAZARTESİ

        20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol

