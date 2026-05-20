Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'da

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Samsunspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Kocaelispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

        Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin ise "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

        TFF Hukuk Müşavirliği, Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı disipline verdi.

        Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ve teknik direktörü Uğur Uçar da kurula sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erol Evgin'den 19 Mayıs paylaşımı

        Erol Evgin'den 19 Mayıs paylaşımı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor