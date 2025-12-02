Habertürk
        Süper Lig'de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol - Futbol Haberleri

        Süper Lig’de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol

        Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda oynanan 15 derbide en fazla görev alan hakem, 4 maçla Yasin Kol oldu. Kol'u 3 derbi yöneten Arda Kardeşler izledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:20
        Son üç sezonun derbi rekortmeni Yasin Kol oldu!
        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çaldı. Trabzon bölgesi Üst Klasman Hakemi olan Kol, dün akşamki müsabakayla birlikte son 3 sezonda ligde en fazla derbi yöneten hakem ünvanının da sahibi oldu.

        15 DERBİNİN 4'ÜNÜ YASİN KOL YÖNETTİ

        Süper Lig’de 2025-2026, 2024-2025 ve 2023-2024 sezonlarında şu ana kadar 15 derbi oynandı. Söz konusu mücadelelerde Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 farklı hakeme görev verdi. Bu süreçte en çok maç yöneten hakem olarak 4 defa ile Yasin Kol öne çıktı.

        Kol; bu sezon Galatasaray - Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) karşılaşmalarında görev aldı. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ile Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarında sahadaydı.

        2025-2026 sezonunun bir diğer derbi mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe (2-3) maçında ise düdük Ali Yılmaz’ın elindeydi.

        Yasin Kol’u, 3 derbiyle Arda Kardeşler takip etti. Kardeşler; 2024-2025 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş (2-1), 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe - Galatasaray (0-0) ve Galatasaray - Fenerbahçe (0-1) müsabakalarını yönetti.

        Süper Lig’de son 3 sezonda oynanan 15 derbide görev yapan hakemler şöyle:

        Yasin Kol (4)

        Arda Kardeşler (3)

        Atilla Karaoğlan (2)

        Halil Umut Meler (2)

        Mehmet Türkmen (1)

        Volkan Bayarslan (1)

        Ali Yılmaz (1)

        Slavko Vincic (1)

