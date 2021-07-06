2021 Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek ya da kirasına zam gelecek olan kiracılar, TEFE TÜFE oranına göre kira zammı hesaplaması araştırıyor. Yeni kanunda kira artışları 12 aylık ortalama tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) bağlandı. 2021 Haziran ayı TÜFE yıllık bazda %17,53, aylık %1,94 arttı. İşte 2021 Temmuz ayı kira artış oranlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

KİRA ARTIŞ ORANI TEFE TÜFE 2021

Kira artış oranı Temmuz 2021 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 14,55

Zam bedeli 145,50 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145,50 lira

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.